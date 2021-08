JONIX: ordine da circa 2mln di euro da primario gruppo industriale tedesco

editato in: da

(Teleborsa) – JONIX, specializzata nella tecnologia NTP per la sanitizzazione dell’aria indoor, PMI Innovativa e Società Benefit quotata su AIM Italia, ha ricevuto un ordine di importo pari a circa 2 milioni di Euro da parte di un primario gruppo industriale tedesco.

La commessa riguarda la fornitura di dispositivi di filtrazione dell’aria MiniMate configurati e adattati in base alle esigenze specifiche richieste dal Cliente. La consegna è prevista entro settembre 2021.



Questo importante accordo rientra nei piani di sviluppo comunicati in sede di quotazione, ovvero nell’importante processo di penetrazione nei mercati esteri e di sviluppo di partnership con operatori di primario standing per il rafforzamento del canale wholesale.

“Siamo stati scelti da un gruppo industriale tedesco di primario standing per la qualità e l’efficienza dei nostri dispositivi, per la nostra capacità manufatturiera e per la possibilità di personalizzare i prodotti adeguandoli alle richieste specifiche” ha commentato Antonio Cecchi, Amministratore Delegato di JONIX. “Proseguiamo nel nostro percorso strategico volto a fungere da competence center per la clientela corporate, mettendo a disposizione, oltre all’ampia gamma di prodotti, le competenze del JonixLAB. La commessa ci permette di consolidare ulteriormente il nostro portafoglio clienti a livello internazionale”.