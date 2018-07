Joint venture Thales (66%) e Leonardo (33%), lo sviluppo di StratobusTM

editato in: da

(Teleborsa) – Thales Alenia Space, joint venture Thales (66%) e Leonardo (33%), rafforza il suo programma StratobusTM, concepito come complemento per i sistemi satellitari, e sigla un memorandum di Iintesa con Southwest Research Institute (SwRI), istituto riconosciuto a livello internazionale nella ricerca e sviluppo, per cooperare allo sviluppo del dirigibile StratobusTM. Thales è Gruppo d’elettronica con sede a La Défense, Francia, specializzato nell’aerospaziale, nella difesa, nella sicurezza e nel trasporto terrestre.

La joint venture franco-italiana è così uno dei maggiori protagonisti del mercato satellitare, dei veicoli spaziali scientifici e delle infrastrutture orbitali. E mentre prosegue nel design e nella progettazione della sua piattaforma ad elevata altitudine (HAPS) di StratobusTM, l’Istituto SwRI, grazie alla sua esperienza nell’ambito di tecnologie “più leggere dell’aria”, sarà di supporto a Thales Alenia Space fornendo assistenza tecnica.

Guy Boullenger, vicepresidente Sviluppo StratobusTM in Thales Alenia Space, giudica l’esperienza pluriennale di SwRI nella costruzione e operatività di mongolfiere e dirigibili, un valore che si aggiunge agli sforzi profusi da Thales Alenia Space nel raggiungimento degli obiettivi fissati per StratobusTM.

Thales Alenia Space e SwRI hanno stabilito un gruppo di lavoro congiunto per gestire le loro attività di cooperazione mentre il progetto StratobusTM continua ad andare avanti. StratobusTM offre il vantaggio di condurre le proprie missioni evitando l’utilizzo di veicoli di lancio costosi. Stratobus è in grado, ad esempio, di fornire soluzioni per la sorveglianza su un’area con copertura regionale predefinita, per rispondere alle esigenze delle aziende che operano nel campo della sicurezza e della difesa.