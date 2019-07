Johnson&Johnson positivo questo secondo trimestre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Chiudo in positivo il secondo trimestre del 2019 per Johnson & Johnson . La multinazionale farmaceutica statunitense che produce farmaci, apparecchiature mediche e prodotti per la cura personale e l’automedicazione ha registrato un utile netto a 5,61 miliardi di dollari, in aumento del 42%.

Questo balzo si deve in buona parte alla vendita di Advanced Sterilization Produtcus a Fortive. Di segno opposto i ricavi che si sono fermati a 20,56 miliardi di dollari, in leggera contrazione se paragonati allo stesso periodo dello scorso anno. Nonostante quest’ultimo dato Johnson & Johnson modifica a rialzo le stime per i ricavi del 2019, ipotizzandone una forchetta in aumento, rispetto ai precedenti i 80,4-81,2 miliardi inizialmente previsti, fra gli 80,8 e gli 81,6 miliardi di dollari.