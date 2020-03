Johnson, appello a diversi gruppi: convertite produzione a respiratori

editato in: da

(Teleborsa) – Il Premier Boris Johnson ha anticipato che sta contattando una una serie di gruppi del manifatturiero, da Jbc a Dyson, ma anche Ford, Honda e Rolls Royce, per chiedere loro di convertire parte della produzione verso l’allestimento di respiratori, cruciali per coloro che finiscono in terapia intensiva a causa del coronavirus. Appelli che richiamano quelli del periodo bellico in Gran Bretagna, per contrastare la pandemia.

Parallelamente, riporta la Bbc, come avvenuto in altri Paesi, il Governo sta richiamando in servizio medici pensionati. E conta di utilizzare alberghi dove allestire strutture di trattamento ospedaliero.

Da capire, ovviamente, quanto sarà praticabile la conversione produttiva a dispositivi per la respirazione assistita da parte di gruppo che producono veicoli o turbine aeronautiche. Magari potrebbe essere più breve il salto per chi, come Dyson ad esempio, produce ventilatori domestici e aspirapolvere.