Jet russo scompare dai radar in territorio siriano

(Teleborsa) – Il Ministero della Difesa russo ha denunciato la scomparsa dai radar di un jet II-20, con a bordo 14 militari, che sorvolava il Mediterraneo in territorio siriano. “Alle 23 (le 22 ora italiana) di lunedì notte sono stati persi i contatti con l’equipaggio a circa 35 chilometri dalla costa siriana mentre tornava dalla base di Hmeimim”, la nota delle autorità russe, che non si sono sbilanciate riguardo alle cause della scomparsa.

E’ stato il network statunitense CNN a dissipare ogni dubbio sulla sorte del jet. Citando un alto ufficiale americano, l’emittente ha annunciato che il velivolo è stato abbattuto per errore dalle forze di Damasco. Che erano impegnate, proprio nella provincia di Latakia, zona in cui transitava l’aereo russo, a rispondere ad un raid missilistico di quattro caccia F-16 israeliani.