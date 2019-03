Jerusalmi: ” Lustro maggiore per tutto il settore delle Spac grazie a Illimity”

editato in: da

(Teleborsa) – Oggi, 5 marzo 2019, alla cerimonia di quotazione tenutasi a Borsa italiana per festeggiare l’entrata nelle contrattazioni di Illimity, la nuova banca digitale di Corrado Passera, presente anche Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa italiana. Questi, nel commentare l’evento alla stampa ha sottolineato che l’entrata del nuovo istituto sul mercato MTA, comporterà un lustro maggiore per tutto il settore delle Spac, ovvero per le società veicolo che raccolgono capitali.

Sempre a proposito di Illimity, il numero uno di Borsa Italiana ha poi continuato “Credo che sia l’esempio di come utilizzare il modello delle Spac: è la prima che ha raccolto soldi con una logica di acquisire la quota di maggioranza fin dal primo momento. E’ stata un’idea geniale dal punto di vista della realizzazione del progetto e credo che possa essere un esempio che possono seguire anche altri nel futuro. Questa nasce- continua Jerusalmi- come la seconda Spac più grande d’Europa, con tempi rapidi e grande coraggio. In un momento non dei più favorevoli, almeno apparentemente, soprattutto per le banche, è un grande esempio nel fare le cose molto bene e velocemente.”

A proposito del nuovo Amministratore Delegato dell’istituto, Corrado Passera, Jerusalmi ha precisato: “Passera ha avuto la capacità di aggregare intorno a sé una nutrita folla di professionisti di grande valore perché raccogliere soldi non è facilissimo ma più difficile ancora è attrarre talenti e portare persone di qualità”.

In un momento di instabilità per Borsa italiana, dove ci sono incertezze di periodo prolungate e il rallentamento economico che hanno comportato un calo significativo dei volumi di negoziazione nel primo mese dell’anno sia in Italia sia negli altri mercati mondiali, l’esponente di Piazza Affari, ha infine voluto rasserenare gli invitati alla cerimonia: “Tutti questi aspetti del momento non allontanano gli aspetti positivi: ci attendiamo tante aziende in quotazione, sopratutto nell’AIM, come è avvenuto nel 2018, ma anche sul mercato principale”.