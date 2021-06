Jefferies, risultati battono le attese. Cresce il dividendo

editato in: da

(Teleborsa) – Jefferies Financial, società finanziaria statunitense quotata a Wall Street, ha annunciato risultati sopra le attese per il trimestre terminato il 31 maggio 2021. I ricavi sono stati di 1,95 miliardi di dollari, contro gli 1,15 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno e gli 1,5 miliardi di dollari attesi dagli analisti. L’utile per azione è stato di 1,3 dollari, contro gli 0,16 dollari dello stesso trimestre del 2020 e degli 0,95 dollari del consensus.

Il consiglio di amministrazione di Jefferies ha dichiarato un dividendo trimestrale in contanti pari a 0,25 dollari per azione ordinaria, pari a un aumento del 25% sul tasso di dividendo precedente. “La nostra performance riflette la crescita continua, la forza del nostro modello di business e la nostra crescente quota di mercato, in particolare nell’Investment Banking, dove i ricavi netti per la prima metà dell’anno sono stati più di 2 miliardi di dollari e il nostro portafoglio ordini per il terzo trimestre è a un livello record”, ha commentato il CEO Rich Handler.