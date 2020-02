Jeff Bezos vende azioni Amazon per un valore di 1,8 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Tra il 31 gennaio e il 3 febbraio Jeff Bezos ha venduto azioni di Amazon per un valore di oltre 1,8 miliardi di dollari, secondo i documenti depositati alla Securities and Exchange Commission, il regolatore di Borsa americano. Al netto delle imposte, il fondatore miliardario e CEO del colosso dell’e-commerce, incasserà una cifra stimata di 1,3 miliardi di dollari.

Nel 2017, ai giornalisti presenti a una conferenza sullo spazio aveva annunciato che avrebbe venduto ogni anno 1 miliardo di azioni per finanziare Blue Origin, la sua start up di esplorazione spaziale. “Non vedo in che altro modo io possa mettere in campo risorse finanziarie così ingenti se non convertendo i guadagni sui titoli Amazon in finanziamenti per l’attività dei viaggi spaziali”.

La sua ultima grande cessione di titoli è avvenuta a luglio e agosto dello scorso anno: in quell’occasione, in cinque giorni, Bezos ha venduto quasi 2,8 miliardi di azioni Amazon (al lordo delle imposte).