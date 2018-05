JD.com scivola a Wall Street dopo il bilancio

editato in: da

(Teleborsa) – Il bilancio a due colori al tappeto JD.com, che sta cedendo oltre 4 punti percentuali al Nasdaq di Wall Street.

La società cinese di e-commerce ha riportato nel primo trimestre un utile netto di 1,52 miliardi di yuan, pari a 0,71 di yuan (circa 11 dollari) per azione, in calo del 23% rispetto ai 243 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente e al di sotto delle attese degli analisti di 0,81 yuan.

I ricavi sono aumentati del 33% a 100,1 miliardi di yuan, superando il consensus di 99 miliardi.

Per il trimestre in corso JD.com stima ricavi per 120-124 miliardi di yuan. Le stime degli analisti ne indicano 122,4 miliardi.