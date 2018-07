James Bullard, presidente Fed St. Louis. “Le parole di Trump non cambiano decisioni”

editato in: da

(Teleborsa) – Non si fanno attendere le reazioni alle criticheche il presidente USA Donald Trump ha rivolto alla politica monetariadella banca centrale americana. Dalla Federal Reserve arrivano le parole di James Bullard, presidente del distretto Fed di St. Louis, che ha specificato come le critiche pubbliche di Trump “non altereranno le deliberazioni della banca”.

Bullard mette in evidenza il ruolo indipendente della commissione della Fed, che è in grado “di fare i migliori giudizi possibili”, mantenendo come obiettivi principali quelli di “preservare la bassa inflazione e mantenere un mercato del lavoro più sano possibile: le parole di Trump non cambiano ciò che il comitato dovrà affrontare”.