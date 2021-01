Jack Ma riappare dopo 2 mesi di assenza dalla scena pubblica

editato in: da

(Teleborsa) – Il fondatore di Alibaba, Jack Ma, dato per disperso se non addirittura per morto, riappare dopo due mesi di assenza dalla scena nazionale ed internazionale.

E’ riapparso – secondo i media cinesi – ad una conferenza online a carattere filantropico, dedicata agli insegnanti delle aree rurali, per sostenere gli educatori delle zone più remote della Cina.

Il miliardario cinese era scomparso dalla scena pubblica da un paio di mesi, quasi un segno di protesta, dopo che l’Autorità antitrust del paese aveva messo nel mirino le sue società, indagando sul riassetto e bocciando l’IPO da 35 miliardi di dollari di Ant Group, controllata di Alibaba.

Il magnate cinese non è dunque sparito, ma ha semplicemente abbandonato la scena pubblica, avendo anche già passato il timone di Alibaba al muovo Ceo Daniel Zhang.