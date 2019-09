Jack Ma lascia Alibaba nelle mani di David Zhang

editato in: da

(Teleborsa) – Jack Ma, fondatore e principale azionista dell’impero economico Alibaba, lascia la presidenza del colosso cinese dell’e-commerce, come programmato un anno fa. Dopo venti anni di onorata carriera, il cinquantacinquenne abdica a favore di David Zhang, attuale CEO della compagnia, per concentrarsi sulla sua passione: l’istruzione. L’ex insegnante ha fondato nel 2015, con altri 8 tycoon cinesi, la Hupan University ad Hangzhou.

“Non è la fine di un’era ma l’inizio di una nuova, per me. Ho ancora molti sogni da realizzare. Chi mi conosce sa che non mi piace stare senza fare niente. Il mondo è grande e io sono ancora giovane, quindi voglio provare nuove cose, perché se nuovi sogni possono essere realizzati”, ha scritto lo scorso anno annunciando l’addio.