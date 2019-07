Jabil Italy, Mise: “Sospendere il licenziamento collettivo dei 350 lavoratori”

editato in: da

(Teleborsa) – “È auspicabile che l’azienda Jabil Italy accolga la richiesta, avanzata già al tavolo ministeriale dello scorso 27 giugno, di sospendere la procedura di licenziamento collettivo per 350 dei circa 700 lavoratori impiegati nello stabilimento di Marcianise (Caserta)”. A dirlo è il Vice Capo di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico Giorgio Sorial, in vista dell’incontro tra le parti convocato il prossimo giovedì 18 luglio, per discutere della crisi dell’azienda.

“La delicatezza della situazione necessita di un evidente cambio di atteggiamento da parte dell’azienda“, ha aggiunto Sorial che sottolinea l’importanza di “favorire il dialogo con i sindacati, propedeutico ad una nuova convocazione del tavolo al Mise per verificare la presenza di eventuali soluzioni in grado di fronteggiare la grave crisi sociale e salvaguardare i lavoratori”.