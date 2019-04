IW Bank, il Tribunale di Milano assolve tutti i 14 ex manager

editato in: da

(Teleborsa) – Tutti assolti i 14 ex manager di IW Bank, la banca online del gruppo UBI Banca, processati a Milano con l’accusa di ostacolo alla vigilanza di Bankitalia.

Il gup Maria Cristina Mannocci ha ritenuto che “il fatto non sussiste”. Il pm Elio Ramondini aveva chiesto invece una condanna a 1 anno e 2 mesi di reclusione per ciascuno dei soggetti coinvolti, più una sanzione amministrativa di 600 mila euro per la banca, coinvolta per responsabilità amministrativa su reati commessi da dipendenti.

Il fatto risale al 2013, quando gli ispettori Bankitalia segnalarono oltre un centinaio di posizioni irregolari di clienti IW Bank in base alle norme antiriciclaggio ed alla registrazione nell’Archivio unico informatico (AUI). Irregolarità mai segnalate dalla banca all’organo di vigilanza e risalenti ad un periodo compreso fra il 2008 ed il 2014.

La verifica effettuata dall’Istituto di Via Nazionale portò all’apertura di una inchiesta presso la Procura di Milano, in cui furono coinvolti l’ex amministratore delegato di Iw Bank, Alessandro Prampolini, l’ex presidente Mario Cera, ed altri dirigenti, consiglieri e sindaci della banca online, tutti accusati di non aver fatto le necessarie verifiche e segnalato le anomalie.