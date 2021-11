IVS Group, prosegue recupero di fatturato e margini nei 9 mesi 2021

(Teleborsa) – IVS Group, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della distribuzione automatica (vending) di bevande e snack, ha registrato un fatturato consolidato pari a 257,7 milioni di euro nei primi nove mesi dell’anno, in aumento del 5,1% rispetto a settembre 2020. L’EBITDA Adjusted è stato di 53,7 milioni di euro, in crescita del 10,6% rispetto al 30 settembre 2020, con un’incidenza sul fatturato pari al 20,9%. Il risultato netto Adjusted consolidato è stato pari a 6,7 milioni di euro, prima degli utili di terzi (0,5 milioni di euro), in miglioramento rispetto a un risultato negativo di 3,2 milioni di euro (sempre prima dei risultati di terzi) di settembre 2020.

La Posizione finanziaria netta è negativa per 325,8 milioni di euro (inclusi i debiti per affitti e leasing derivanti dalla nuova formulazione del principio contabile IFRS 16, per circa 49,7 milioni), in miglioramento di circa 28 milioni da fine 2020, di oltre 40 milioni rispetto a settembre 2020 e di quasi 69 milioni da fine marzo 2020, periodo di avvio della crisi Covid. Nei primi 9 mesi del 2021 sono stati effettuati pagamenti per investimenti netti pari a 19 milioni di euro, di cui circa 15,5 milioni per investimenti tecnici netti, inclusi quelli relativi alle aziende acquisite e i pagamenti per investimenti fatti in periodi precedenti e 3,4 milioni per acquisizioni.



“Pur operando in un contesto ancora lontano dalla normalità“, il gruppo IVS afferma che “la situazione economico-finanziaria è in rafforzamento e, come detto in precedenti relazioni trimestrali, costituisce la base per ulteriori fasi di crescita, in valori assoluti e in quote di mercato, in tutte le aree geografica in cui il gruppo opera”.