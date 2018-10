IVECO plaude a decisione parlamento tedesco esenzione pedaggio per i veicoli a gas

editato in: da

(Teleborsa) – Il Parlamento federale tedesco ha approvato una risoluzione a favore dell’esenzione dai pedaggi autostradali dei veicoli alimentati a gas naturale di peso superiore a 7,5 tonnellate a partire dal 1° gennaio 2019 e per un periodo iniziale di due anni. Dal 2021 in avanti, l’esenzione rimarrà in vigore per le componenti del pedaggio relative alle emissioni, mentre decadrà per le componenti legate all’utilizzo dell’infrastruttura e alle emissioni sonore generate. Tale esenzione, insieme agli incentivi per l’acquisto di veicoli a gas naturale annunciati lo scorso luglio (12.000 euro per i veicoli a GNL e 8.000 euro per veicoli a GNC), aumenta ulteriormente i vantaggi finanziari di tali camion eco-sostenibili. Di conseguenza, gli operatori tedeschi della logistica potranno contare su risparmi dai 9,3 ai 18,7 centesimi di euro al chilometro, a seconda della categoria di peso.

IVECO, brand di CNH Industrial, accoglie positivamente la risoluzione del governo tedesco, a conferma della sua strategia di lungo termine a favore di una rete di trasporti più sostenibile, basata su veicoli a gas naturale. L’Azienda, da oltre vent’anni in prima linea nello sviluppo di questa tecnologia, fa oggi da apripista del mercato, con una gamma completa di mezzi a GNL e GNC che va dal veicolo commerciale leggero Daily NP (Natural Power) fino al camion per trasporti a lungo raggio, lo Stralis NP, con autonomia fino a 1.600 km. I camion a GNL e a GNC sono ideali per rispondere alle specifiche esigenze di ogni settore, dai corrieri alle società di logistica che operano su tragitti di qualsiasi distanza. Questi veicoli garantiscono tutti i vantaggi per l’ambiente legati all’impiego del gas naturale, generando, rispetto ai veicoli diesel equivalenti, il 90% in meno di NO2, il 99% in meno di particolato e, nel caso di utilizzo del biometano, il 95% in meno di CO2.

Inoltre, i livelli estremamente bassi di emissioni sonore generate dai veicoli a gas naturale offrono agli operatori della logistica un grosso vantaggio competitivo nei viaggi in aree urbane e durante le ore notturne.