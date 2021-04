Iveco, partnership con con Plus per portare sul mercato un autocarro a guida autonoma

editato in: da

(Teleborsa) – Iveco, controllata di CNH Industrial, ha annunciato di aver sottoscritto un memorandum di intesa con Plus, azienda leader nei veicoli autonomi per l’autotrasporto, per lo sviluppo congiunto di veicoli commerciali a guida autonoma.

Iveco e Plus integreranno il sistema completo di guida autonoma PlusDrive sugli autocarri di ultima generazione Iveco S-WAY. Nell’ambito della collaborazione si valuterà inoltre il possibile impiego del sistema di propulsione Iveco a gas naturale liquefatto (GNL) per l’alimentazione dei veicoli a guida autonoma sviluppati congiuntamente.

La partnership mira a portare rapidamente sul mercato un autocarro a guida autonoma sicuro, efficiente in termini di consumo di carburante e modulare, in Europa e in altre aree geografiche, sottolinea la società in una nota. Plus, società con sede nella Silicon Valley, è il partner ideale per questo processo grazie alla sua tecnologia, al suo slancio innovativo e ai suoi rapporti già ben consolidati con i medesimi fornitori di componenti chiave di Iveco, viene sottolineato.