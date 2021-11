Iveco Group verso debutto su Euronext Milan il 3 gennaio 2022

(Teleborsa) – CNH Industrial annuncia la pubblicazione del prospetto per l’IPO di Iveco Group e la relativa quotazione dle3le azioni ordinarie sul mercato Euronext Milan. La quotazione si inserisce nel quadro dell’annunciata scissione da CNH Industrial a favore di Iveco Group del business dei veicoli commerciali e speciali, del business powertrain e delle relative attività di servizi finanziari.

Per effetto della scissione, ogni detentore di azioni ordinarie CNH Industrial riceverà una azione ordinaria Iveco Group ogni cinque azioni ordinarie CNH Industrial detenute. A completamento della scissione, CNH Industrial e Iveco Group diventeranno due società quotate completamente indipendenti.

In relazione alla Scissione, CNH Industrial ha già convocato l’assemblea straordinaria degli azionisti per approvare la scissione per il giorno 23 dicembre 2021 e per nominare due nuovi amministratori non esecutivi, Catia Bastioli e Åsa Tamsons. Tufan Erginbilgic e Lorenzo Simonelli si presenteranno dimissionari all’assemblea straordinaria.

L’ammissione a quotazione ed il primo giorno di quotazione delle Azioni Ordinarie Iveco Group (Ticker IVG) presso Euronext Milan è al momento attesa per il giorno 3 gennaio 2022.

Frattanto, la controllante Exor conferma il proprio sostegno alla scissione del Gruppo Iveco, nell’ambito della separazione delle attività On-Highway e Off-Highway di CNH, ed il suo impegno per lo sviluppo a lungo termine di entrambe le società. “CNH Industrial e Iveco Group, guidati dai rispettivi team anno stabilito piani chiari e ambiziosi per la loro crescita e sviluppo futuri”, sottolinea la Holding, aggiungendo che, grazie a questa operazione, le due società “avranno opportunità ancora maggiori di capitalizzare le loro posizioni di leadership nelle rispettive attività”.