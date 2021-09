IVECO e Nikola, memorandum d’intesa con Autorità portuali di Amburgo per camion elettrici pesanti

editato in: da

(Teleborsa) – IVECO, il marchio di veicoli industriali di CNH Industrial, e Nikola Corporation hanno firmato oggi un memorandum d’intesa con le Autorità portuali di Amburgo AöR (HPA) durante l’inaugurazione dell’impianto di produzione in joint-venture di Ulm, in Germania. L’accordo definisce l’intento comune di collaborare come partner in due fasi che comprendono fino a 25 veicoli elettrici (BEV, Battery Electric Vehicles) Nikola TRE da consegnare al Porto nel corso del 2022.

La prima fase prevede il test nel porto dei veicoli BEV di Nikola TRE per le operazioni di trasporto e logistica, insieme a soluzioni di ricarica ad elevate prestazioni. Una seconda fase di più ampia portata della partnership di progetto vedrà la piena integrazione dei veicoli BEV nelle operazioni portuali e l’installazione dell’infrastruttura di ricarica e del servizio di assistenza in loco, inclusi i principali fornitori. I veicoli forniti per queste due fasi saranno la versione americana del Nikola TRE, dotati di autorizzazioni speciali per le operazioni all’interno del porto.

“Amburgo persegue l’obiettivo di diventare una città sempre più attenta alle tematiche ambientali, nell’ambito della strategia di lungo termine dell’Unione Europea volta a raggiungere emissioni zero entro il 2050. Il porto è focalizzato in modo particolare nel diventare il primo promotore nell’applicazione delle innovazioni tecniche come casi pilota. Vediamo una grande corrispondenza tra le nostre esigenze e i camion, la cui produzione è in corso qui ad Ulm, al fine di raggiungere i nostri obiettivi”, ha affermato Jens Meier, Chief Executive Officer delle Autorità portuali di Amburgo.

“Amburgo è pronta a stabilire nuovi standard e a diventare una città sempre più rispettosa del clima. La collaborazione con Nikola, un produttore di veicoli pesanti per il trasporto elettrico a batteria a emissioni zero, è una pietra miliare importante. Desideriamo lavorare insieme e lanciare un progetto pilota senza precedenti con Nikola e IVECO e i partner del settore della logistica portuale nel porto di Amburgo. A mio avviso, questo protocollo d’intesa tra Nikola e HPA è un primo, ma decisivo passo per rendere il porto di Amburgo apripista su progetti innovativi e propulsioni alternative. Dal punto di vista della Città Libera e Anseatica di Amburgo, mi auguro una positiva e fruttuosa collaborazione”, conferma il Senatore per l’Economia e le Innovazioni ad Amburgo, Michael Westhagemann.

“Nikola supporta gli obiettivi di sostenibilità del Porto di Amburgo ed è orgogliosa di collaborare su questo progetto – ha dichiarato il CEO di Nikola, Mark Russell –. “Nikola sta lavorando a un programma analogo anche negli Stati Uniti. Questi tipi di accordi segnano un punto di riferimento e continuano a rafforzare il cambiamento globale a cui stiamo assistendo verso un nuovo futuro a zero emissioni”.

“Il maggior porto marittimo per volume della Germania è per noi il luogo perfetto in cui dimostrare le prestazioni e la competitività del Nikola TRE. Non vediamo l’ora di vedere i primi risultati della fase uno ed imparare come assistere al meglio le Autorità portuali di Amburgo nel perseguire i propri obiettivi energetici“, ha affermato Gerrit Marx, President Commercial & Specialty Vehicles, CNH Industrial.