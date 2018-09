Iveco Defence Vehicles consegna il centesimo Trakker GTF 8×8 alla Bundeswehr

editato in: da

(Teleborsa) – Il centesimo dei 133 autocarri militari tattici “Trakker” è stato consegnato da Iveco Defence Vehicles, società del gruppo CNH Industrial, alla Bundeswehr, le Forze Armate tedesche, rappresentate dall’ente BAAINBw (Ufficio Federale per Equipaggiamenti, Tecnologie dell’Informazione e Supporto In-Service della Bundeswehr).

Contraddistinti da un’elevata mobilità ed eccellenti livelli di protezione, i 133 veicoli sono oggetto di un contratto siglato nel 2015 nell’ambito del programma GTF (Geschutzte Transportfahrzeuge), con consegna in diverse tranche in un arco temporale di 4 anni.

I veicoli sono dotati di una cabina protetta che garantisce i più alti livelli di protezione balistica, antimina e anti-IED. La fornitura, in cinque configurazioni, prevede vari allestimenti, tra i quali diversi tipi di container ISO, gru e verricello.

“Questo centesimo veicolo suggella il rapporto già consolidato tra Iveco Defence Vehicles e il Ministero della Difesa tedesco, ad oggi uno dei nostri clienti più importanti”, ha dichiarato Vincenzo Giannelli, Presidente e Amministratore Delegato di Iveco Defence Vehicles. “Siamo orgogliosi di continuare ad offrire all’Esercito Tedesco le soluzioni più avanzate per soddisfare esigenze attuali e future, rafforzando ulteriormente una solida relazione di mutua fiducia e soddisfazione costruita negli anni attraverso la nostra sede tedesca di Ulm, che continua a distinguersi per la qualità dei servizi offerti al cliente”.