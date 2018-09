IVECO BUS vince il premio “Sustainable Bus of the Year”

editato in: da

(Teleborsa) – IVECO BUS brand di CNH Industrial vince il premio “Sustainable Bus of the Year 2019” per il secondo anno consecutivo con il nuovo autobus elettrico CREALIS nella categoria “Urban”.

Dopo il successo dell’anno scorso ottenuto con il CROSSWAY LE NP, IVECO ha vinto anche per il 2019 il prestigioso riconoscimento grazie al suo CREALIS In-Motion-Charging da 18 metri. Questo nuovissimo veicolo completamente elettrico è stato presentato mercoledì 19 settembre al Salone per Veicoli Commerciali IAA di Hannover, in Germania.

Le batterie a bordo del CREALIS sono state ridotte al minimo, grazie alla tecnologia InMotion-Charging. Il veicolo unisce le linee aeree di contatto a una piccola batteria di bordo, permettendo così di realizzare, a costo zero, nuovi percorsi per gli autobus anche in sezioni del percorso sprovviste di linee aeree. L’intervallo di funzionamento viene massimizzato, dal momento che le batterie si ricaricano automaticamente quando il veicolo si trova su strade con linee aeree. Il CREALIS In-Motion-Charging è inoltre in grado di alimentarsi a batteria per il 25%-40% del percorso.