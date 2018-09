Iveco, all’IAA Commercial Vehicles stand tutto diesel free

editato in: da

(Teleborsa) – Ha preso il via ad Hannover (Germania) la 67° edizione di IAA Commercial Vehicles, la fiera più importante al mondo per trasporti. Fino al 27 settembre, oltre 2.170 espositori provenienti da 48 Paesi presenteranno numerose anteprime mondiali.

Il tema scelto per questa edizione è il futuro della mobilità sostenibile, come si evince dall’indicazione “Driving tomorrow”, che vede protagonista la tecnologia Made in Italy. Iveco, brand di CNH Industrial ha allestito, prima al mondo, uno stand 100% diesel free cioè senza motorizzazioni a gasolio. 18 nuovi prodotti, fra cui un’edizione speciale del Daily per festeggiarne i 40 anni. In mostra anche una gamma completa di motorizzazioni ecologiche: dal gas naturale, compresso o liquefatto, ideale per i mezzi pesanti a lungo raggio, fino all’elettrico puro per i veicoli destinati al trasporto cittadino o extraurbano.

Solo qualche giorno fa CNH Industrial è stata confermata, per l’ottavo anno consecutivo, leader dell’Industry Machinery and Electrical Equipment negli indici Dow Jones Sustainability (DJSI) World e Europe.