IVASS, risvegliate polizze “dormienti” per 492 milioni presso compagnie estere

(Teleborsa) – L’IVASS ha “risvegliato” polizze dormienti per un valore di 492 milioni di euro, di cui 400 milioni già liquidati ai clienti delle compagnie estere operanti in Italia. La cifra equivale a 23 mila polizze vita che, per varie ragioni, non erano state pagate ai beneficiari e giacevano presso le imprese di assicurazione operanti all’estero.

L’emergenza epidemiologica – precisa l’Istituto di vigilanza – ha rallentato la ricerca e il contatto dei beneficiari per cui non è stato ancora liquidato l’intero importo risvegliato.

L’indagine portata avanti dall’IVASS ha già consentito di risvegliare polizze dormienti per un valore di 4 miliardi di euro presso le compagnie assicurative italiane e, ampliando il raggio d’azione a quelle estere, ha richiesto il supporto delle Autorità di vigilanza dei Paesi di origine.

Resta da risolvere il caso del Lussemburgo – segnala l’Authority – a causa di “difficoltà legali” che non hanno consentito, per il momento, di completare l’indagine sulle imprese di assicurazione operanti in Italia senza sede stabile.

Obiettivo dell’indagine – ricorda l’IVASS – è garantire uguale tutela agli assicurati italiani, indipendentemente dalla compagnia italiana o estera prescelta, consentendo che le relative somme siano pagate ai legittimi beneficiari e non finiscano in prescrizione. L’indagine è poi servita a sensibilizzare le compagnie estere sulla necessità di adottare procedure che consentano di avere informazioni aggiornate sugli assicurati e sugli eventuali beneficiari di polizza.