Ivass, Rc auto: meno italiani cambiano compagnia (9,38%)

(Teleborsa) – Scende il numero di italiani che cambiano compagnia assicurativa per la Rc auto. Secondo il bollettino Iper dell’Ivass sui prezzi effettivi per la garanzia Rc auto, “il tasso di cambio compagnia mostra un trend decrescente: nel terzo trimestre del 2018 è pari al 9,38% contro il 12,5% del terzo trimestre del 2015. Questa dinamica però non ha ostacolato il trend di riduzione dei prezzi”.

Sul territorio “la mobilità degli assicurati rimane piuttosto eterogenea: ad esempio, il tasso di cambio compagnia a Verbano-Cusio-Ossola è pari al 4,9% contro Vibo Valentia con il 18,3%”.

Gli assicurati che cambiano o compagnia (switchers), aggiunge l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, “detengono una classe di bonus-malus media più elevata degli assicurati che rimangono con la stessa (stayers): 1,75 contro 1,52. Gli switchers sono mediamente più rischiosi degli stayers”.