IVASS, nuova segnalazione per Hillwood Limited: allerta per fideiussioni contraffatte

editato in: da

(Teleborsa) – Nuova segnalazione dell’IVASS – l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – in merito alla tentata commercializzazione di una polizza fideiussoria contraffatta intestata a Hillwood Limited, impresa di assicurazione con sede legale a Malta e già sottoposta alla vigilanza dell’Autorità del Paese di origine MFSA (Malta Financial Services Authority). MFSA ha infatti ribadito che, ad oggi, Hillwood Limited non emette garanzie fideiussorie in Italia e non possiede un sito internet, contrariamente a quanto riportato sulla falsa bozza di polizza che indica come sito dell’impresa. La segnalazione IVASS segue quella del 28 luglio avente oggetto lo stesso tentativo di commercializzazione della polizza fideiussoria contraffatta.

Il 12 febbraio scorso MFSA aveva già segnalato sul proprio sito istituzionale un altro falso sito internet non riconducibile alla medesima impresa. La “vera” Hillwood Limited ha già messo a disposizione un contatto al quale i consumatori possono chiedere informazioni sulla validità delle polizze emesse. “L’IVASS raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative e consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati”, si legge in una nota dell’istituto che invita a consultare il proprio sito internet.

In particolare si fa riferimento agli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi

generali ed elenchi specifici per la r. c. auto e la r.c. natanti), il Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) e l’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea e l’elenco degli avvisi relativi ai Casi di contraffazione, Società non autorizzate e Siti

internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione.