IVASS: attivi Gestioni separate +20,6%, meno quote in bond

(Teleborsa) – L’ammontare totale degli attivi nelle Gestioni separate e polizze vita rivalutabili di ramo I e V è cresciuto del 20,6% a fine 2019 e risultava pari a 552,6 miliardi di euro, a fronte di riserve tecniche pari a 541 miliardi di euro. Lo riporta nel suo ultimo bollettino l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) secondo cui il numero di Gestioni separate in euro e in valuta si è ridotto rispettivamente da 319 a 273 e da 25 a 14, anche per effetto della concentrazione delle imprese.

Gli investimenti in obbligazioni e titoli di Stato sono diminuiti dall’86% all’81%. I titoli di stato italiani rimangono l’attivo principale scelto dalle gestioni separate, ma sono scesi in modo significativo, passando dal 52% al 44%.

Parallelamente si sono ridotti gli impieghi in obbligazioni societarie (dal 25% al 24%), mentre sono cresciuti in misura considerevole (dal 10% al 15%) gli investimenti in quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Oicr).

L’Autorità che vigila sul mercato assicurativo evidenzia poi che il peso in portafoglio sia dei titoli di stato che delle obbligazioni societarie con un rating BBB si è ridotto a vantaggio di investimenti con più elevato merito di credito.