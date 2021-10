Itway-Seac, alleanza per polo Made in Italy della sicurezza informatica

(Teleborsa) – Seac ha perfezionato l’acquisizione da Luca Tognana del 50% di BE INNOVA, società specializzata nell’erogazione di servizi di cyber- security e risk management in Italia e posseduta per il rimanente 50% da ITWAY, gruppo quotato sull’MTA di Borsa Italiana e attivo nel settore dell’IT per la progettazione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel comparto della cybersecurity, artificial intelligence e big data. “La nuova alleanza strategica fra ITWAY e SEAC (specializzata attraverso Seac Security in soluzioni in ambito cybersecurity) rafforza sensibilmente l’offerta di BE INNOVA dando così vita ad un polo italiano di eccellenza della sicurezza informatica“, spiegano le società in una nota.

Be Innova – nata nel 2011 – offre oggi servizi di security IT e OT, networking e monitoraggio attraverso un Security Operation Center (SOC), un Network Operation Center (NOC), una Control Room che opera 24×7, ed è strutturata per operare come Computer Emergency Readiness Team (CERT). Da marzo 2019 Be Innova opera, inoltre, come Centro Servizi Cybersecurity nella Convenzione Consip SPC Cloud.

“Be Innova rappresenta il NOC-SOC nell’ambito della nostra offerta Itway Security 360 e l’ingresso di SEAC è per noi grande motivo di orgoglio e soddisfazione – ha commentato Andrea Farina, CEO di Be Innova e CEO di Itway – Siamo certi che da questa stretta alleanza, nasceranno nuove e importanti opportunità“.