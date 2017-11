Itway, rilevante miglioramento della posizione finanziaria netta

(Teleborsa) – Al 30 giugno 2017 il Gruppo Itway ha registrato:

Risultato Operativo Lordo (EBITDA) pari a oltre 411mila Euro contro i 1.023 mila Euro dell’analogo periodo del 2016;

Risultato Operativo (EBIT) negativo per 61 mila Euro rispetto agli 816 mila Euro positivi del corrispondente periodo dell’esercizio precedente;

Risultato ante Imposte da attività ricorrenti pari ad un valore negativo di 762 mila Euro, contro i (115) mila Euro registrati nello stesso periodo del 2016;

Risultato Netto negativo per circa 1,3 milioni di Euro rispetto ai (648) mila Euro registrati nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente;

Posizione Finanziaria Netta al 30.6.2017 pari a (13.391) mila Euro in netto miglioramento rispetto ai (21.300) mila Euro al 31.12.2016.

Itway S.p.A ha inoltre approvato le linee guida del piano industriale del Gruppo per il periodo 2017-2021 relative allo scenario conseguente alla dismissione di Business-e S.p.A. ed il piano finanziario di Itway S.p.A. a tutto il 2019.