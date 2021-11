Itway, ricavi in aumento nei 9 mesi 2021. Cala il risultato ante imposte

(Teleborsa) – Itway, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell’IT, Cyber Security, AI e Big Data, ha registrato ricavi consolidati pari a 25,74 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021 (di cui il 90% all’estero), in crescita del 15% rispetto ai 22,32 milioni di euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente. L’EBITDA è stato di 1,51 milioni di euro, contro i 0,78 milioni di euro nell’analogo periodo del 2020 (+95%), mentre il risultato ante imposte si è attestato a 460 mila euro, contro i 570 mila euro di un anno fa. La posizione finanziaria netta del gruppo risulta positiva per 479 mila euro, contro il valore negativo di 1,38 milioni al 31 dicembre 2020.

Con riguardo alla guidance, Itway sottolinea che “nei mesi che seguiranno si prevede che il gruppo continui a focalizzarsi nei settori della Cybersecurity, Data Science e Safety” e “per perseguire questi obiettivi sarà necessaria una sempre maggiore attenzione sulle partecipate Be Innova per il mercato della Cybersecurity e 4Science per il mercato Data Science“. Il gruppo evidenzia, inoltre, che “non si può ancora affermare che i paesi in cui Itway opera siano usciti da una situazione emergenziale dovuta alla pandemia legata al Covid-19 ed è altrettanto difficile valutare oggi se ci saranno effetti di un certo rilievo“.