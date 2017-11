Itway cede a Maticmind intera partecipazione in Business-e

(Teleborsa) – Itway ha ceduto a Maticmind l’intera partecipazione detenuta in Business-e.

L’operazione, si legge in una nota, consente ad Itway di acquisire mezzi finanziari per il rafforzamento patrimoniale grazie al corrispettivo pari a circa 12,3 milioni di euro.

Itway e Maticmind hanno inoltre raggiunto intese di natura commerciale per lo sviluppo congiunto delle attività svolte dal Gruppo Itway nel campo del Cloud Computing, Managad Security Service (Cerbero – MSS) ed Internet of the Thing (IOT) (Nebula); Big Data

(4Science) e dello sviluppo internazionale (Grecia, Turchia, MENA – Middle East North Africa).