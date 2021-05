Itway, assemblea approva bilancio 2020. Utile destinato a riserva

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Itway – capogruppo operativa attiva nel settore dell’IT, Cyber Security, AI e Big Data, quotata al segmento Star di Borsa Italiana – ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2020 e la proposta del consiglio di amministrazione di destinare l’utile di esercizio pari a 1.222 mila euro a riserva con l’intento di rafforzare il patrimonio dell’azienda.

Il gruppo Itway ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2020 con ricavi consolidati pari a 38,7 milioni di euro, in crescita del 9%, rispetto ai precedenti 35,3 milioni di euro dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. L’EBITDA è risultato positivo per 2 milioni di euro, in flessione rispetto ad un risultato di 3,4 milioni di euro dell’esercizio 2019, con un EBITDA Margin che supera il 5,2%.

Via libera dai soci alla prima e seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.