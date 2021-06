iTeos Therapeutics festeggia accordo con GlaxoSmithKline, titolo +36%

editato in: da

(Teleborsa) – Rialzo per Iteos Therapeutics, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 36,52%. A dare linfa alle azioni della società biofarmaceutica l’accordo raggiunto con GlaxoSmithKline per lo sviluppo del potenziale trattamento contro il cancro EOS-448.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Iteos Therapeutics rispetto all’indice di riferimento.



Il quadro di medio periodo di Iteos Therapeutics ribadisce l’andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 29,54 USD. Primo supporto individuato a 25,38. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l’alto con target 33,71.