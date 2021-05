ITAS, CdA nomina Giuseppe Consoli nuovo presidente

editato in: da

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di ITAS Mutua – riunitosi per la prima volta dopo l’elezione da parte dell’assemblea dei soci (avvenuta lo scorso 30 aprile) – ha nominato Giuseppe Consoli, 57 anni, come nuovo presidente della società di assicurazioni. Il CdA ha anche provveduto alla nomina di due vice presidenti: Alberto Pacher (vicepresidente vicario) ex sindaco di Trento ed ex presidente della Provincia autonoma di Trento e Alexander von Egen, ex consigliere regionale altoatesino, da 30 anni delegato ITAS e consigliere uscente.

“Dovremo continuare nell’opera di ulteriore rafforzamento del nostro patrimonio e dei nostri indici di solvibilità – ha commentato Consoli – due elementi che rappresentano il migliore strumento per rendere non solo, e prima di tutto, un servizio efficiente ai nostri soci assicurati, ma che costituiscono una garanzia di libertà rispetto alle dinamiche del mercato assicurativo e sono la chiave per restituire valore aggiunto in tutti i territori in cui operiamo attraverso le tante attività di sostegno che ci vedono da sempre protagonisti e che fanno di ITAS un patrimonio di tutta la comunità”.

Secondo il nuovo presidente la sfida da vincere nell’immediato è quella delle immense risorse che arriveranno in Italia attraverso il Recovery Fund: “Anche la nostra compagnia dovrà farsi trovare pronta per cogliere questa opportunità storica e dovremo farlo con efficienza e velocità e per questo ci stiamo già preparando con azioni mirate”.

Il CdA ha infine confermato Alessandro Molinari in qualità di amministratore delegato e direttore generale della società. “A Molinari – ha detto Consoli – abbiamo attribuito tutti i poteri di natura operativa per la gestione della compagnia nell’ottica, tipica delle imprese mutualistiche, di valorizzare e far crescere le proprie risorse interne”. Dal canto suo, Molinari ha ribadito al CdA il piano di sviluppo strategico della compagnia “che sarà centrato da un lato sull’ulteriore rafforzamento patrimoniale e dall’altro sullo sviluppo dei prodotti welfare anche per rispondere alle esigenze di copertura nell’ambito della non autosufficienza e della previdenza”.