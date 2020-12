Italtel, Exprivia presenta offerta vincolante

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia ha deliberato di presentare un’offerta vincolante e irrevocabile a supporto di una proposta di concordato in continuità di Italtel.

Il 31 marzo 2020 Italtel, di cui attualmente Exprivia detiene l’81% del capitale sociale, ha depositato domanda di concordato “in bianco”. Il termine per il deposito del piano concordatario è stato prorogato varie volte ai sensi di legge, anche tenuto conto degli effetti della pandemia Covid e da ultimo è stato fissato in via non più ulteriormente prorogabile per il 5 febbraio 2021. Come altrettanto comunicato al mercato in data 8 luglio scorso, Exprivia si è riservata di monitorare gli sviluppi della vicenda relativa alla propria controllata Italtel e di valutare tutte le opzioni coerenti con i propri interessi.

Exprivia – si legge in una nota – “è tuttora convinta della validità del progetto di integrazione dei due gruppi tecnologici, attraverso l’unione delle competenze nell’Information Technology di Exprivia e la consolidata esperienza nelle TLC di Italtel. Inoltre, è convinzione del CdA di Exprivia che vi sia oggi una rinnovata spinta a progetti infrastrutturali rilevanti per Italtel e ritiene pertanto che sia nell’interesse di Exprivia valutare ulteriori investimenti a salvaguardia del valore aziendale di Italtel”.

Per tali motivi, Exprivia ha presentato un’offerta vincolante e irrevocabile a supporto di una proposta di concordato in continuità di Italtel, che prevede un intervento mediante: l’impegno a sottoscrivere un aumento di capitale riservato di Italtel per 20 milioni di euro; la messa a disposizione di risorse finanziarie per circa 13 milioni di euro a titolo di crediti fiscali IVA e IRES derivanti dal consolidato fiscale di Gruppo in arco piano; un’opzione PUT, da esecitarsi dopo il 2023 e pagabile a scelta di Exprivia per cassa o con azioni proprie di Exprivia già in portafoglio, concessa ai creditori strategici che consentirebbe loro di recuperare una parte del credito oggetto di stralcio (fino al 15%). All’esito dell’Omologa, la partecipazione di Exprivia al capitale sociale di Italtel resterebbe pari all’88% del capitale sociale di Italtel.

L’iniziativa di Exprivia rende possibile la formulazione, da parte di Italtel, di una proposta ai creditori chirografari che presenta ipotesi satisfattive che Exprivia ritiene interessanti. In particolare, Exprivia “è attualmente in contatto con il principale creditore finanziario di Italtel – Davy Capital Fund Management Limited, quale società di gestione del fondo d’investimento RSCT Fund, di cui Pillarstone Italy S.p.A. è l’investment advisor – il quale ha manifestato valutazione favorevole sulla proposta di concordato supportata da Exprivia”.

L’offerta di Exprivia – conclude la nota – è comunque subordinata all’approvazione della proposta concordataria da parte dei creditori, e all’omologa da parte del competente Tribunale, ai sensi delle applicabili norme di legge.