Italpreziosi, siglato accordo con Agenzia Entrate per definizione contenzioso

(Teleborsa) – La Italpreziosi Spa ha sottoscritto in data 31 luglio 2019 l’accordo con l’Agenzia delle Entrate volto a definire l’intero contenzioso inerente l’indeducibilità dei costi di acquisto per importazioni di metalli preziosi, regolarmente transitati dalla dogana e fatturati, da alcuni Paesi come Svizzera e Hong-Kong, e relativo alle annualità dal 2007 al 2012.

“La contestazione dell’Ufficio – ricorda una nota di Italpreziosi – si fondava su una norma di controversa interpretazione, successivamente abrogata nel 2015 proprio a causa della sua iniquità, ma non con effetto retroattivo. Nonostante i rilievi fossero di natura formale, senza alcuna evasione fiscale, e che la società avesse ottenuto ben nove sentenze favorevoli di primo e secondo grado in Commissione tributaria, e solamente una contraria, la Italpreziosi, visto l’attuale crescita a doppia cifra ed i piani di sviluppo futuro molto ambiziosi, ha ritenuto opportuno chiudere la vertenza con l’Agenzia delle Entrate per evitare le incognite degli esiti del complessivo giudizio”.

Ivana Ciabatti, A.D. di Italpreziosi e Presidente di Federorafi, nel commentare la vicenda, rimarca il grave problema della “non certezza del diritto” che incide assai negativamente sulla capacità attrattiva del nostro Paese da parte degli investitori esteri e degli stessi imprenditori italiani.