Italo torna sull’Adriatica con 8 collegamenti senza cambi intermedi

editato in: da

(Teleborsa) – Italo riavvia il servizio sull’Adriatica con 8 nuovi collegamenti al giorno: dal 13 Giugno partiranno 2 nuovi servizi diretti e senza stop intermedi su Roma Termini e Napoli Centrale; da metà Luglio ripartiranno altri 6 servizi verso Milano e Bologna. In più ci saranno 6 nuove stazioni lungo la linea Adriatica collegate direttamente a Firenze, Roma e Napoli per garantire ai tanti turisti che d’estate raggiungono la Riviera Adriatica collegamento più comodi e frequenti. Le sei nuove stazioni coperte sono Forlì, Cesena, Rimini, Riccione, Cattolica e Pesaro.

“Abbiamo lavorato in questi mesi per riattivare ed implementare i collegamenti con l’Adriatica, introducendo servizi diretti con Roma e Napoli che fino ad oggi mancavano, perché crediamo fortemente nel territorio”, ha spiegato Fabrizio Bona, Chief Commercial Officer di Italo, aggiungendo che l’investimento conferma la volontà di “portare gli italiani in vacanza in questa zona così importante del Paese, dando un significativo contributo alla ripartenza del turismo”.

Attraverso i 2 nuovi servizi in partenza a metà Giugno, i passeggeri Italo avranno la possibilità di partire da Napoli Centrale alle ore 08:58, da Roma Termini alle ore 10:25, da Firenze Santa Maria Novella alle ore 12:05 e da Bologna alle ore 13:00 per arrivare a Forlì alle 13:47, a Cesena alle 13:59, a Rimini alle 14:18, a Riccione alle 14:25, a Cattolica alle 14:33 e a Pesaro alle ore 14:48. Peril flusso Nord-Sud la partenza da Pesaro sarà alle ore 16:40 e fermerà a Cattolica (16:50), Riccione (16:57), Rimini (17:09), Cesena (17:27), Forlì (17:42) con arrivo a Bologna alle ore 18:33, Roma Tiburtina alle 20:49, Roma Termini alle ore 21:00 ed infine a Napoli alle ore 22:28.

Quanto ai nuovi servizi in partenza da metà Luglio, 4 viaggeranno tra Milano e Ancona ed altri 2 tra Milano e Pesaro, con fermata a Bologna.

Nuovi servizi che Italo mette a disposizione dei cittadini per offrire una nuova esperienza di viaggio all’insegna del comfort e della sicurezza, garantendo collegamenti con treni di ultima generazione ed innovativi servizi di intrattenimento a bordo. Sul fronte salute, Italo è il primo operatore ferroviario ad aver annunciato l’istallazione a bordo dei suoi treni dei filtri HEPA, della stessa tipologia di quelli adottati a bordo degli aerei, per garantire un ricambio continuo e completo dell’aria.