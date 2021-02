Italo, prosegue impegno per welfare a misura di dipendente

editato in: da

(Teleborsa) – In attesa di ripartire con i collegamenti lungo tutta Italia con nuovi progetti innovativi e sicuri dedicati ai viaggiatori, Italo continua a puntare su sicurezza e benessere delle persone. Dal tempo libero alla mobilità, dalla formazione all’assistenza medica: sempre più ricco il pacchetto di welfare Italo, Itales, focalizzato e plasmato sulle necessità dei dipendenti.

DA SEMPRE PERSONE AL CENTRO – In scia alla tradizione di porre i dipendenti al centro dei progetti, la società continua, infatti, ad investire sulla sicurezza e salute dei suoi collaboratori, specialmente in un periodo complicato come quello attuale segnato dalla pandemia. Obiettivo dichiarato tutelare il benessere del personale, fornendo più strumenti possibili per fronteggiare questa situazione e conciliare al meglio la sfera lavorativa con quella privata, consentendo di fronteggiare agevolmente anche le condizioni di emergenza e difficoltà. Lo testimoniamo iniziative come la teleconsultazione medica attiva tutti i giorni 24 ore su 24, il servizio di supporto psicologico o l’assicurazione covid.

Un ampio ventaglio, nel quale da oggi entrano a far parte due nuove opportunità: grazie alla collaborazione con Willis Towers Watson, Italo – si legge in una nota – “ha attivato due polizze assicurative in favore dei suoi collaboratori. Long Term Care e Bonus Vita, completamente gratuite per i dipendenti, mirano a tutelare il futuro della persona e concedono la possibilità di estendere tale copertura anche ai propri cari”.