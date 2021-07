Italo porta turisti direttamente alle Eolie con nuovo servizio treno e aliscafo

editato in: da

(Teleborsa) – Con Italo si arriverà fino alle Isole Eolie, con un unico biglietto e tempi ridotti, passando direttamente dal treno all’aliscafo e raggiungendo le gettonate isole Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano e Lipari. Il servizio fa perno su una rete sempre più capillare, che collega le principali mete vacanziere, e sull’intermodalità, assicurata dall’accordo siglato con Alicost. Un grande vantaggio per i clienti che possono effettuare un unico acquisto (valido per treno ed aliscafo) direttamente dal sito di Italo. E’ previsto anche un servizio navetta dalla stazione ferroviaria al porto, offerto dal Comune di Sapri in collaborazione con l’azienda Curcio.

Il nuovo servizio, attivo dall’8 luglio e già in vendita sulla rete commerciale di Italo, consentirà di percorrere in Alta Velocità la tratta fino a Sapri, nel Cilento, per poi di prendere in coincidenza l’aliscafo, sia per andare verso le isole che per tornare verso Nord, grazie ad un orario studiato appositamente per soddisfare le diverse esigenze dei viaggiatori.

Sono previste 2 coincidenze giornaliere: una in partenza da Sapri alle 16 che arriva alle 18:10 a Stromboli, 18:45 a Panarea, 19:15 a Salina, 19:40 a Vulcano e 20:00 a Lipari. Dalle Eolie verso Sapri invece si parte alle 9:00 da Salina, alle 9:20 da Lipari, alle 9:35 da Vulcano, alle 10:20 da Panarea e alle 10:55 da Stromboli, per raggiungere Sapri alle 13:00.

Le Eolie saranno così collegate al resto del network Italo, raggiungibili dalle città di: Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno.

“Siamo orgogliosi di questa nuova iniziativa che consentirà ai passeggeri Italo di poter raggiungere le Eolie, riducendo i tempi di viaggio e utilizzando un servizio di qualità”, dichiara Marco De Angelis, Direttore Vendite di Italo, agigungendo “puntiamo a collegare tutta Italia da Nord a Sud e le isole erano un nostro obiettivo da tempo. Grazie a questo nuovo accordo con Alicost ora portiamo i turisti in vacanza alle Eolie, offrendo la miglior soluzione sul mercato. Siamo certi che questo nuovo collegamento intermodale treno-aliscafo sarà apprezzato. Vogliamo fare la nostra parte per far ripartire il turismo in un posto meraviglioso come le Eolie”.

“Ci siamo posti come obiettivo la creazione di un tour esclusivo via mare, capace di garantire ai turisti di visitare le Eolie riducendo i tempi degli spostamenti”, sottolinea Fabio Gentile, Amministratore Delegato dell’Alicost.