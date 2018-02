Italo passa nelle mani di Global Infrastructure

(Teleborsa) – Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori è passato nelle mani del fondo americano Global Infrastructure (GI). Ieri, 11 febbraio 2018, è stato firmato il contratto di compravendita relativo all’intero capitale sociale di Italo, contratto “la cui esecuzione (closing) è condizionata all’ottenimento dell’autorizzazione Antitrust europea prevista per legge”, precisa la società di trasporti.

L’offerta accettata dai soci di Italo riguarda il 100% del capitale sociale ad una valorizzazione (equity value) di 1,940 miliardi di euro. Inoltre è previsto che gli attuali azionisti di Italo incassino il dividendo di 30 milioni di euro deliberato dall’assemblea della società in data 19 gennaio 2018 e che la società sostenga spese relative all’interrotto processo di quotazione fino ad un massimo di 10 milioni di euro, per un controvalore complessivo dell’operazione pari a 1,980 miliardi di euro.

GI ha concesso un’opzione ai soci attuali a reinvestire fino ad un massimo del 25% dei proventi derivanti dalla vendita alle stesse condizioni di acquisto da parte del fondo. A tale opzione possono aderire uno o più destinatari dell’offerta, fermo restando il limite massimo del 25%.

A queste condizioni l’offerta “è diventata irrinunciabile”, aveva dichiarato il Presidente Luca Cordero di Montezemolo.