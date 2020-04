Italo compie 8 anni e attende l’intervento del Governo

editato in: da

(Teleborsa) – Italo compie 8 anni oggi martedì 28 aprile 2020. Un compleanno diverso dal solito causa emergenza sanitaria ma che Italo e Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV) hanno deciso comunque di sottolineare: tutti i clienti iscritti al Programma Fedeltà Italo Più infatti potranno partecipare ad un’iniziativa sui canali social Facebook e Instagram e ottenere un voucher di 8 euro in cambio di una foto con Italo. Si potrà partecipare fino al 3 maggio ed il voucher sarà valido per 6 mesi.

In 8 anni sono stati fatti passi avanti, ma in un momento come quello attuale la società deve confrontarsi con una nuova e importante sfida. Come ha detto Gianbattista La Rocca, AD di Italo, nella sua intervista a Teleborsa del 10 aprile, la domanda di mercato è calata del 99%. Attualmente la società offre solo 2 servizi giornalieri, l’intero settore è a rischio se il Governo non interverrà quanto prima. Ora si parla di Fase 2 e di ripartire, anche se per ora non si può ancora viaggiare tra regioni.

Ma l’AD La Rocca sostiene che nulla si può fare senza il sostegno del Governo. Chiede subito la riduzione del pedaggio che le imprese ferroviarie erogano al gestore dell’infrastruttura, per permettere al settore di ripartire in una situazione d’emergenza come questa dove il traffico è stato azzerato e sarà ridotto ancora per tanto tempo, sia leisure che business. E dove gli investimenti per distanziamento sociale e misure di sicurezza sono notevoli. Nella sua intervista La Rocca ha ricordato l’impegno di Italo nel fronteggiare la situazione, a tutela dei suoi viaggiatori e dei suoi dipendenti, impegno che sarà scrupolosamente mantenuto anche nella cosiddetta Fase 2.

(Foto: Enrico Massidda)