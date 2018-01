Italo, Assemblea nomina nuovi organi sociali

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Italo, ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2017.

L’Assemblea inoltre, preso atto delle dimissioni rese dei componenti degli organi sociali, ha nominato: il Consiglio di Amministrazione, previa fissazione in 13 del numero dei suoi componenti, che resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2020, nelle persone di Flavio Cattaneo (Amministratore Delegato), Paolo Cipelli, Fabio Corsico (Indipendente), Andrea Faragalli Zenobi, Ines Gandini (Indipendente), Stefano Eugenio Marsaglia, Giada Michetti (Indipendente), Filomena Passeggio (Indipendente), Maurizio Petta, Roberta Pierantoni (Indipendente), Giovanni Punzo, Barbara Zanardi (Indipendente) e Luca Cordero di Montezemolo, quest’ultimo in qualità’ di Presidente.

Inoltre e’ stato nominato il Collegio Sindacale, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio della Società’ al 31 dicembre 2020.