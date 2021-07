Italmobiliare, Marinella Soldi lascia il CdA dopo nomina a presidente RAI

editato in: da

(Teleborsa) – Contestualmente alle dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione di Salvatore Ferragamo, Marinella Soldi ha lasciato anche il CdA di Italmobiliare, holding di partecipazioni quotata al segmento STAR e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti. Marinella Soldi, nominata presidente della RAI, era consigliere indipendente di Italmobiliare ed espressione della lista di maggioranza presentata da Compagnia Fiduciaria Nazionale all’assemblea del 21 aprile 2020.

“La presidente e il consigliere delegato di Italmobiliare ringraziano Marinella Soldi per l’attività svolta ed il prezioso contributo fornito quale amministratore indipendente e presidente del Comitato per la Remunerazione e le Nomine della Società nel corso di questo periodo e formulano i migliori auguri per il nuovo importante incarico”, si legge in una nota.