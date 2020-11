Italmobiliare, accordo con danese Faerch nel packaging alimentare

editato in: da

(Teleborsa) – Italmobiliare (tramite la sua controllata Sirap Gema) e Faerch Group – società danese tra i leader europei del settore packaging per alimenti – hanno sottoscritto un accordo vincolante per cui Sirap Gema cederà i suoi principali asset in Italia, Polonia e Spagna a Faerch Group. L’operazione, valutata da entrambi i gruppi una soluzione ottimale in termini di sviluppi futuri e creazione di valore, consente a Faerch Group di entrare in mercati strategici rafforzando la sua posizione di leadership europea.

L’operazione – spiega una nota – consente una piena valorizzazione del perimetro oggetto della cessione, implicando – secondo una stima conservativa – un impatto sostanzialmente neutrale rispetto alla valorizzazione del Gruppo Sirap all’interno del NAV di Italmobiliare al 30 giugno 2020, pari a circa 50 milioni di euro, al netto delle passività finanziarie.

Il Gruppo Sirap manterrà il controllo delle attività negli altri settori e Paesi dove il Gruppo è presente (gruppo Petruzalek, attività in Francia, Germania e Regno Unito), che hanno generato un fatturato pro-forma nel 2019 di circa 140 milioni di euro.

Il closing dell’operazione – condizionato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e governative – è previsto possa avere luogo entro tre mesi a partire dall’accordo odierno.

Italmobiliare è stata assistita da Mediobanca come advisor finanziario, dallo studio Gattai Minoli e Agostinelli per la parte legale e dallo studio Alonzo Committeri & Partners per la parte fiscale.