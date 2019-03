Italiaonline sigla partnership con AXA Italia per digitalizzazione PMI

editato in: da

(Teleborsa) – La big assicurativa francese AXA Italia e Italiaonline hanno siglato una partnership per Go Digital, un nuovo servizio rivolto alle Piccole e Medie Imprese italiane impegnate in un percorso di trasformazione digitale.

Il servizio prevede per le imprese clienti di AXA condizioni particolari per rafforzare il posizionamento sul web: creazione sito responsive e di ultima generazione e campagnie mirate per una migliore accessibilità online. A disposizione delle PMI che aderiranno, anche un corso e-learning gratuito di digital marketing fornito da IAB Italia, associazione dedicata allo sviluppo della comunicazione pubblicitaria online.

Il servizio nasce da un’attività di ascolto delle esigenze del mercato e dei clienti ed incontra una richiesta crescente in ambito di trasformazione digitale: il 62% delle PMI che hanno puntato sulla digitalizzazione ha aumentato i ricavi in media del 25%, mentre il fatturato delle PMI presenti sul web risulta superiore del 5,7% rispetto a quello delle aziende offline.

“Le Piccole e Medie Imprese sono il motore dell’economia italiana, e noi di AXA vogliamo fare la differenza nel servirle e aiutarle a crescere”, ha commentato Patrick Cohen, CEO del Gruppo AXA Italia.

“Come più grande internet company italiana abbiamo il dovere di farci partner del percorso di digitalizzazione delle imprese del nostro Paese, in particolare le PMI di cui conosciamo bene il valore e le grandi opportunità di sviluppo”, ha dichiarato Roberto Giacchi, CEO di Italiaonline.