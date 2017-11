Italiaonline, restyling di Libero Mail all’insegna della sicurezza

(Teleborsa) – Presentato oggi il restyling di Libero Mail, il servizio di posta elettronica di Italiaonline (IOL), con un nuovo look in linea con quello dei siti del gruppo e, soprattutto, ripensato all’insegna della sicurezza per i 9 milioni di utenti di Libero e per i miliardi di messaggi scambiati. Una tematica di grande attualità, visto che fenomeni di furti di dati personali e violazioni di ogni genere sono oggetto della cronaca quotidiana.

Liberà Mail è il più sicura in Italia, perché i server che custodiscono i dati degli utenti sono custoditi nel data center SUPERNAP Italia di Siziano (PV), il più moderno, avanzato e sicuro del Sud Europa.

A livello di servizi offerti spicca quello di Password Sicura, che consente di proteggere il proprio account attraverso il doppio controllo della password e di un codice di verifica inviato via SMS o consente di inserire una scadenza di 180 giorni per la password in uso. Altro servizio per la sicurezza è il modulo “anti brute force attack”, che blocca tentativi massivi illeciti, dal furto della password a operazioni di hackeraggio più sofisticate. Poi vi sono i sistemi di sicurezza dei messaggi, per evitare attività di spam o fishing, ad esempio a traverso sistemi di verifica della “reputazione” del mittente, ideati dalla stessa IOL o anche dal partner Cloudmark.

Assieme alla sicurezza anche la funzionalità. La home page di Libero è organizzata in widget e più essere quindi “personalizzata” dall’utente con i contenuti che più interessano (mail, news ecc.), in più la funzione di Posta Unificata consente all’utente di visualizzare tutte le mail ricevute da qualsiasi account abbia impostato con il sistema Multiaccount di Libero mail. Il servizio Drive consente invece di salvare documenti e file in 2 GB di memoria, espandibile a 10 GB con l’offerta premium.