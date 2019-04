Italiaonline rafforza leadership nell’Ad quality con GeoEdge

editato in: da

(Teleborsa) – Italiaonline e GeoEdge insieme per proteggere gli utenti da annunci non conformi, malevoli o inappropriati. La più grande internet company italiana e il principale fornitore di soluzioni di ad-security e malware protection per l’ecosistema della pubblicità online e mobile, annunciano una partnership che rafforza la leadership di Italiaonline in tema di Ad quality, potendo ora contare sulla tecnologia GeoEdge che permette la massima accuratezza nel filtrare gli eventuali annunci pubblicitari malevoli o non pertinenti.

Grazie infatti alla soluzione GeoEdge, Italiaonline è in grado di proteggere i propri utenti da malware e contenuti inappropriati degli annunci presenti sia sui siti Italiaonline che su quelli di cui l’azienda, tramite iOL Advertising, è concessionaria pubblicitaria.

“La salvaguardia dei nostri utenti, in particolare i milioni di account delle nostre mail, è un tema per noi cruciale e intercettare creatività malevole è complesso perché i sistemi di malware sono sempre più raffinati – ha commentato Carmine Laltrelli, Monetization strategy and innovation director di Italiaonline – Con l’adozione di GeoEdge non soltanto proteggiamo al meglio la navigazione dei nostri utenti, ma compiamo un passo importante sull’Ad quality nello scenario di mercato, garantendo per i nostri siti e quelli dei nostri partner una pubblicità del tutto conforme”.

“Siamo onorati di collaborare con Italiaonline, la più grande internet company italiana, che ha fatto della user experience e della sicurezza degli utenti priorità massime”, ha dichiarato Amnon Siev, CEO di GeoEdge. “Insieme, possiamo assicurare che l’audience di Italiaonline non sia esposta ad annunci dannosi o inappropriati”.