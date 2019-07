Italiaonline prepara l’addio a Piazza Affari: Sawiris lancia OPA

editato in: da

(Teleborsa) – Italiaonline in fermento a Piazza Affari dopo il lancio di un’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) da parte di Libero Acquisition S.à r.l. e Sunrise Investments S.p.A., società del gruppo Sawiris.

Nella notte tra sabato 29 giugno 2019 e domenica 30 giugno 2019, le due aziende hanno comunicato la loro intenzione di promuovere un’OPA volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Italiaonline S.p.A., ISIN IT0005187940 e sulla totalità delle azioni di risparmio dell’Emittente, ISIN IT0005070641, entrambe negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

L’operazione è volta a semplificare la struttura proprietaria dell’Emittente, revocare le Azioni Ordinarie dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (delisting) e ottimizzare la struttura patrimoniale di Italiaonline.

Sunrise Investments riconoscerà a ciascun aderente all’Offerta un corrispettivo in contanti di Euro 2,82 per ogni Azione Ordinaria portata in adesione all’Offerta. Il prezzo incorpora un premio pari al 23,2% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate nella seduta del 28 giugno.

Per le azioni di risparmio, invece, l’Emittente riconoscerà un corrispettivo in contanti di Euro 880,00 per ogni Azione di Risparmio portata in adesione all’Offerta (+120% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni di Risparmio negoziate nella seduta del 28 giugno 2019).

Il titolo Italiaonline si è subito allineato al prezzo offerto, mostrando un balzo del 20,26% a 2,79 euro sul tipo ordinarie.