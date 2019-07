Italiaonline, OPA Sawiris al via. Verso delisting e rilancio

editato in: da

(Teleborsa) – E’ partita oggi l’OPA di Italiaonline, lanciata da Sunrise Investments, società veicolo del magnate egiziano Sawiris, che mette sul piatto 2,82 euro per ogni azione ordinaria Italiaonline, per un valore massimo di 36,4 milioni di euro. Le azioni oggetto di offerta sono 12 milioni. L’OPA, di cui Banca IMI è coordinatrice e finanziatrice assieme a Banco BPM ed UBI, si concluderà il 12 settembre.

L’offerta è stata presentata oggi a Milano dal numero uno di Sunrise, Onsi Naguib Sawiris, figlio del magnate egiziano Naguib, ribadendo che si guarda a Italiaonline “in ottica di lungo termine” e con prospettive di crescita per linee esterne in ambiente digitale. “Abbiamo gli occhi aperti per eventuali partner anche se in questo momento non c’è un piano”, ha affermato, Sawiris, aggiungendo che il piano avrà lo scopo di rendere Italiaonline “un’azienda fully digital nel 2022”.

L’OPA punta innanzitutto al delisting del titolo ed è finalizzata alla razionalizzazione dei costi e semplificazione della struttura societaria.

Il bacino d’utenza di Italiaonline è composto da 200mila piccole aziende italiane – ha spiegato il finanziere egiziano – cui vengono offerti servizi di base, come email o web hosting, e possono essere sviluppati nel futuro, in quanto l’offerta opzioni costruite su misura può amplificare le potenzialità del digitale per le PMI.