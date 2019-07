Italiaonline, ok di Consob a OPA Sunrise Investments

editato in: da

(Teleborsa) – Via libera di Consob alle Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA) volontarie totalitarie promosse da Sunrise Investments sulle azioni ordinarie e di risparmio di Italiaonline.

In particolare, le Offerte hanno per oggetto (a) massime n. 12.656.520 azioni ordinarie dell’Emittente, oltre alle eventuali massime n. 255.556 azioni ordinarie che l’Emittente potrebbe emettere nel corso dell’offerta ai sensi del proprio piano di stock option, e (b) massime n. 6.803 azioni di risparmio dell’Emittente.

Il periodo di adesione alle Offerte, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle ore 8.30 (ora italiana) del 29 luglio 2019 e terminerà alle ore 17.30 (ora italiana) del 12 settembre 2019 (estremi inclusi), salvo proroghe.

Il corrispettivo unitario offerto è pari a Euro 2,82 per ciascuna azione ordinaria di Italiaonline e pari a Euro 880,00 per ciascuna azione di risparmio di Italiaonline.

Tale corrispettivo sarà interamente pagato in contanti, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle azioni oggetto delle Offerte che siano state portate in adesione alle Offerte, il quarto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e, pertanto, il 18 settembre 2019, fatte salve le possibili proroghe in conformità alla normativa applicabile.

L’operazione è volta a semplificare la struttura proprietaria dell’Emittente, revocare le Azioni Ordinarie dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (delisting) e ottimizzare la struttura patrimoniale di Italiaonline.