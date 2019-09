Italiaonline, lancia OPA supplementare su azioni risparmio

editato in: da

(Teleborsa) – Italiaonline, in relazione all’OPA promossa sulle azioni di risparmio da Sunrise Investments ed all’accordo “migliorativo” sottoscritto con alcuni azionisti, ha annunciato il lancio di un’OPA volontaria supplementare concordata con Borsa Italiana e Consob ad un prezzo di 1.400 euro, dedicata agli azionisti che non avevano aderito all’OPA iniziale con parallelo pagamento della differenza di prezzo agli azionisti che avevano aderito alla prima OPA a 880 euro per azione.

L’OPA di Sunrise sulle risparmio ad un prezzo di 880 euro si era infatti conclusa in data 12 settembre 2019, con l’acquisto ed il relativo regolamento su di 1.622 azioni di risparmio, pari al 23,84% delle azioni di risparmio di Italiaonline in circolazione.

In seguito, il 24 settembre, Sunrise aveva raggiunto un accordo con un gruppo di azionisti di risparmio, per l’acquisto di ulteriori 3595 azioni di risparmio, pari al 52,84% del totale in circolazione, ad un corrispettivo di 1.400 euro per azione. Tale acquisto è però subordinato all’approvazione della conversione obbligatoria delle azioni di risparmio da parte dell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio, il 2 ottobre prossimo. L’efficacia della compravendita comporterà per l’offerente l’obbligo di adeguamento del corrispettivo d’Offerta pagato in data 18 settembre 2019 agli azionisti di risparmio che avevano aderito all’OPA iniziale al prezzo di 880 per azione.

Sunrise ha poi deciso, su base volontaria e d’accordo con Borsa Italiana e Consob, di lanciare un’offerta supplementare e quindi di concedere agli azionisti di risparmio che non avevano aderito alla prima OPA la possibilità di cedere le proprie azioni di risparmio Italiaonline a un prezzo pari a 1.400 euro per azione, a condizione che l’Assemblea Speciale approvi la conversione obbligatoria. L’Offerta Supplementare avrà una durata di cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal 2 ottobre 2019, ovverosia per i giorni 2, 3, 4, 7 e 8 ottobre 2019. Alla data di pagamento, il 15 ottobre, Sunrise verserà anche la differenza di 520 euro per azione agli azionisti che hanno aderito alla prima offerta.